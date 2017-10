Brandstifter stellt sich bei Polizei

Zwei Tage nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Lachnit-Straße in Dresden-Strehlen ist der mutmaßliche Brandstifter in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Der einschlägig bekannte 38-Jährige habe sich nach dem Brand selbst gemeldet und der Tat bezichtigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Er sei ohnehin im Visier der Fahnder gewesen, da er erst kürzlich in eine Wohnung in Tatortnähe gezogen sei. Ein Richter ordnete am Mittwoch die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Anstalt an. Bei dem Kellerbrand in Dresden-Strehlen war lediglich Sachschaden entstanden. (szo/dpa)

