Brandstifter sind weiter im Gefängnis Gerüchte, einer sei wieder auf freiem Fuß, sind falsch. Sie werden frühestens im Juni 2018 aus der Haft entlassen.

© Symbolbild/Dietmar Thomas

Die beiden Meißner, die im April vorigen Jahres vom Landgericht Dresden wegen Brandstiftung zu Haftstrafen von jeweils drei Jahren und acht Monaten verurteilt wurden, sind weiterhin in Haft. Sie sitzen ihre Strafe in der Justizvollzugsanstalt Waldheim ab. Das hat das Amtsgericht Döbeln, dessen Strafvollstreckungskammer zuständig ist, auf SZ-Nachfrage bestätigt.

Die beiden Meißner wurden verurteilt, weil sie ein Gebäude an der Rauhentalstraße, in dem Asylbewerber untergebracht werden sollten, in Brand gesteckt hatten. Nachdem das Haus gerade wieder saniert war, wollten sie es unter Wasser setzen. Der Plan scheiterte, weil die Täter den Hauptabsperrhahn nicht fanden. Der geschädigte Bauunternehmer hatte behauptet, einer der beiden Verurteilten sei bereits wieder auf freiem Fuß. Das ist falsch. Laut Oberstaatsanwalt Lorenz Haase haben die beiden im Mai nächsten Jahres einen Haftprüfungstermin. Dann wird entschieden, ob sie nach Verbüßen von zwei Dritteln der Strafe vorzeitig auf Bewährung entlassen werden. Das wäre im Juni kommenden Jahres möglich.

