Brandstifter muss ins Gefängnis Im vergangenen Juni stand in Pulsnitz eine Lagerhalle in Flammen. Ein junger Mann aus Polen musste sich dafür vor Gericht verantworten. Jetzt fiel das Urteil.

Der 23-jährige Patryk H. aus Lauban in Polen wurde im Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle in Pulsnitz zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monate ins Gefängnis. Das Landgericht in Bautzen sprach ihn der Beihilfe zur Brandstiftung schuldig. Außerdem wurde eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in das Urteil einbezogen.

Der Bauhelfer hatte nach Überzeugung des Gerichts zwei Komplizen nach Pulsnitz gefahren. Sie sollen im Juni 2016 die Lagerhalle einer Estrichfirma angezündet haben. Dabei entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Der Angeklagte hatte ein halbes Jahr für den Pulsnitzer Unternehmer gearbeitet. Er schwieg zu den Tatvorwürfen. Sein Verteidiger hatte zu Prozessbeginn erklärt, dass sein Mandant mit der Brandstiftung nichts zu tun habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (SZ)

