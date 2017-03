Brandstifter muss ins Gefängnis Ein Bautzener zündete im Herbst des vergangenen Jahres seine Wohnung an. Der 40-Jährige war mit seinem Leben offenkundig völlig überfordert.

Am Amtsgericht Bautzen wurde der Fall verhandelt. © Uwe Soeder

Letztlich machten nur ein paar Minuten den Unterschied. Gerade noch rechtzeitig trafen die Feuerwehrleute ein, um Schlimmeres zu verhindern. Im September des vergangenen Jahres war in einer Erdgeschosswohnung in einem Plattenbau an der Gustav-Hertz-Straße ein Feuer ausgebrochen. Am Ende blieb es beim Sachschaden, die Flammen griffen nicht auf andere Wohnungen über. „Nur 20 Minuten später hätte das Bild anders ausgesehen“, sagte jetzt, ein halbes Jahr später, ein Brandursachenermittler der Polizei. Er war am Dienstag als Zeuge geladen, in einem Prozess, in dem sich der frühere Mieter der Wohnung verantworten musste. Der hatte das Feuer gelegt. Weil er, wie der 40-Jährige sagt, mit seiner Situation völlig überfordert war.

Am Abend des 24. Septembers 2016 hatte der Mann in seiner Wohnung in Gesundbrunnen einen folgenschweren Entschluss gefasst. Er griff zum Feuerzeug und steckte einen Haufen Müll in Brand, der sich neben dem Sofa auftürmte. Anschließend ging er aus der Wohnung, zog die Tür hinter sich zu und wartete ab. Sah zunächst vom Parkplatz eines Supermarktes aus, wie die Feuerwehrautos anrollten, setzte sich später am Ziegelwall auf eine Parkbank. Erst am späten Abend schlich er sich zurück. Da waren Feuerwehr und Polizei nach getaner Arbeit bereits wieder abgezogen.

Eine Tat, die der 40-Jährige vor Gericht vollumfänglich einräumte. Und der Angeklagte beteuerte, dass es ihm leidtue. Doch was hat ihn eigentlich angetrieben, die eigene Wohnung anzustecken und damit auch noch andere Menschen zu gefährden? Eine Frage, worauf dem gebürtigen Großröhrsdorfer die Antworten schwer fielen.

Regelmäßig zur Flasche gegriffen

Ganz offenbar war der Mann mit seinem Privatleben hoffnungslos überfordert. Einerseits ging er zwar einer geregelten Arbeit nach, war als Koch bei seinem Arbeitgeber sogar sehr geschätzt. Doch nach dem Job fiel der 40-Jährige stets aufs Neue in ein tiefes Loch. Regelmäßig griff er zur Flasche, betrank sich täglich mit Wein. Sein Geld verjubelte er an Spielautomaten. Und derweil versank seine kleine Einraumwohnung in Gesundbrunnen im Chaos. Die leeren Tetrapacks vom Wein stapelten sich, dazwischen Papier, dreckige Klamotten. „Ich habe vier Jahre lang den Müll nicht rausgebracht“, erklärte der Angeklagte.

Entsprechend hatte es auch Probleme mit dem Vermieter gegeben. Weil das Geld fehlte, sei ihm bereits 2014 der Fernseher und für einige Monate sogar der Strom abgedreht worden. „Ich hatte damit gerechnet, dass mir irgendwann die Wohnung gekündigt wird“, sagte der 40-Jährige, der mit seinen vielen Probleme immer mehr überfordert war. Freunde, die ihm helfen konnten, hatte er kaum. Professionelle Hilfe aufsuchen und annehmen vermochte er auch nicht. „Ich habe mich so sehr geschämt“, schilderte der Mann vor Gericht. Bis es bei ihm schließlich aussetzte und er seine in dem Müllberg in seiner Wohnung manifestierten Probleme kurzerhand ansteckte.

Schön öfter gezündelt

Gezündelt hatte der heute 40-Jährige allerdings nicht zum ersten Mal. Im Oktober 2013 war er deshalb gleich mehrfach aufgefallen. Erst zündete er Bäume an, dann eine Werbetafel, später einen Mülleimer und schließlich an einem Baumarkt gelagerte Dachpappe. Dafür kassierte er 2015 bei Amtsrichter Dr. Dirk Hertle ein Jahr und zwei Monate ohne Bewährung. Später milderte das Landgericht die Strafe auf ein Jahr mit Bewährung ab. Weil er aber die Geldauflagen nicht komplett leistete, sitzt er bereits seit Januar im Gefängnis.

Dort wird er länger bleiben. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Dirk Hertle verurteilte den Mann wegen schwerer Brandstiftung zu weiteren eineinhalb Jahren Haft. „Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Dirk Hertle, der noch einmal auf die möglichen Folgen verwies. Zugleich zeigte das Gericht mit der Strafe im unteren Bereich aber auch ein Stück weit Verständnis für die Situation.

zur Startseite