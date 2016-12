Brandstifter mit Videoaufruf gesucht Die Polizei nutzt die modernen Medien, um einen Brandstifter ausfindig zu machen. Der hatte mehrfach in Döbeln gezündelt.

„Ich bitte Euch um Hilfe, bei der Aufklärung einer schweren Brandstiftung im Oktober in Döbeln“ – mit diesen Worten wendet sich Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, in einem Video an Internetnutzer. © Screenshot/DA

„Ich bitte Euch um Hilfe, bei der Aufklärung einer schweren Brandstiftung im Oktober in Döbeln“ – mit diesen Worten wendet sich Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, in einem Video an Internetnutzer. Sie bezieht sich auf die Vorfälle vom Sonntag, 9. Oktober, und Sonnabend, 15. Oktober, jeweils gegen 15 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße 23/24. Mit Nachdruck sagt sie, dass es beim zweiten Brand fünf Verletzte gab. Der Sachschaden belaufe sich auf insgesamt rund 75 000 Euro.

Das Video ist 47 Sekunden lang. Anders als in den Medieninformationen wird auf Behördensprache verzichtet. Die Sätze sind kurz und klar. „Wir suchen Zeugen. Habt Ihr etwas gesehen?“, fragt sie. Das Duzen ist in sozialen Netzwerken wie Facebook gang und gäbe. Diese direkte Ansprache soll Hemmungen abbauen.

„Habt Ihr Fotos oder Videos zum Brand oder während der Löscharbeiten? Dann meldet Euch bitte bei der Chemnitzer Kripo“, so Jana Kindt. Die Beamten wollen auf diesem Weg so viele Menschen wie möglich erreichen, um so weitere Hinweise zu sammeln. Sie sind unter Tel. 0371 387 3445 erreichbar. (sol)

