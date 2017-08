Brandstifter kommt vielleicht nie wieder frei Ein Mann legte 2016 Feuer in der Pension Bürgergarten. Der Prozess gegen ihn ist nun zu Ende gegangen.

Die Stimme seines Vaters wollte nicht verstummen. Der aus Riesa stammende Dresdner Andreas D. ist 51 Jahre alt. Rund 35 Jahre davon hat der Mann in Kliniken oder im Gefängnis verbracht. War er sich selbst überlassen, verspürte er schnell Frust. Dann hörte er oft den vor Jahren verstorbenen Vater. Dieser sei ein Schläger und Trinker gewesen. Auch er selbst hat ein Alkoholproblem. Schon früh nahm der gelernte Schlosser Drogen, Medikamente – und er trank. Täglich habe er „zehn Bier und zwei Pullen Schnaps“ getrunken, sagte der 51-Jährige am Landgericht Dresden.

Vor dem dortigen Schwurgericht musste sich der Mann wegen versuchten Totschlags verantworten (SZ berichtete). Der mehrtägige Prozess ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Andreas D. gab zu, dass er am 21. September vorigen Jahres in der Riesaer Gaststätte und Pension „Zum Bürgergarten“ nachts seine Matratze angezündet hat. Dadurch habe er andere Menschen in Todesgefahr gebracht.

Gegen ein Uhr sei der Angeklagte damals aufgewacht, war noch betrunken. „Ich hörte wieder die Stimme meines Vaters, wollte mich umbringen“. Dann zündete er das Bett an, in dem er lag, überlegte es sich jedoch anders und verließ die Pension. Da war das Feuer schon ausgebrochen. In einem anderen Zimmer schlief noch ein zweiter Gast, als die Flammen bereits im Gang wüteten. Der Bauarbeiter wachte auf, wollte über den Balkon ins Freie gelangen. Die Feuerwehr rettete ihn. Sie war gegen 2.30 Uhr von Nachbarn alarmiert worden, die mit ihrem Hund Gassi gegangen waren und den Brand bemerkten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, verhinderten Schlimmeres. Verletzte gab es nicht. Es entstand aber ein Sachschaden von fast 50 000 Euro. Gebäude und Inventar waren versichert.

Der Angeklagte sagt, er habe sich erst später an das Feuer erinnert, er war zuvor an einer Tankstelle verhaftet worden. Noch in der Nacht hatte er dort zwei Flaschen Schnaps gekauft und sie geleert, dann aber über Herzschmerzen geklagt. Ein Krankenwagen kam, später auch die Polizei.

Nun endete der Prozess gegen ihn. Das Schwurgericht sah den Vorwurf der besonders schweren Brandstiftung bestätigt. Einen versuchten Totschlag konnte die Kammer dagegen nicht feststellen. Jedoch sei das für die Entscheidung, den Angeklagten in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen „nicht von Bedeutung gewesen“.

Bei dem 51-Jährigen liege „mindestens eine verminderte Schuldunfähigkeit“ vor. Er handele laut dem Vorsitzenden Richter Herbert Pröls aber nach einem bestimmten Muster, wenn er gefrustet und mit sich und seinem Umfeld unzufrieden sei. Das komme wohl immer dann vor, wenn er nicht untergebracht sei, wenn er aus einer Klinik oder dem Gefängnis entlassen wurde. Dieser Drehtür-Effekt müsse beendet werden. Die „verdorbene Kindheit“ mit den Aggressionen des Vaters, der seine Familie offenbar tyrannisiert habe, tauge außerdem nicht als Entschuldigung.

Das Zündeln sei bei ihm fast zum Automatismus geworden. Immer wieder soll der Angeklagte Feuer gelegt haben, wenn er nicht weiter wusste – wahrscheinlich war das auch im Sommer 2015 in der Weimarer Straße in Riesa der Fall, als die Wohnung seiner Mutter brannte und die Rentnerin dabei schwer verletzt worden war. Der Vorfall wurde aber in dem jetzigen Prozess nicht mehr aufgeklärt. „Fakt ist, dass das Verhalten des Angeklagten ein Risiko darstellt, das keine Gesellschaft hinnehmen kann“, betont Pröls. Daher bleibt Andreas D. weiter in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung – sicher für längere Zeit, vielleicht für den Rest seines Lebens. Laut Gerichtssprecher Thomas Ziegler werde jährlich von einem Gutachter überprüft, ob der Mann unter Umständen aus der Psychiatrie entlassen werden kann. Das Urteil ist rechtskräftig.

