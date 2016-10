Brandstifter in Hartau unterwegs Zweimal hintereinander hat es auf dem Schrottplatz in Hartau gebrannt. Die Inhaberin wird nun nervös, wenn das Handy klingelt.

Schauplatz von mehreren Bränden: Mehrere Garagen mit wertvollem Trödel sind in den vergangenen Wochen abgebrannt. © Rafael Sampedro

Eileen Kunzmann aus Hartau hat Grund zur Besorgnis. Die Inhaberin des Schrottplatzes an der Ziegelei kann nicht mehr ruhig schlafen: „Ich bin mittlerweile immer unruhig, wenn mein Handy klingelt.“

Bereits zum zweiten Mal hat es auf ihrem Hof am Dienstagnachmittag gebrannt. Wie sie berichtet, brannte es in drei Garagen, in denen unter anderem Trödelware stand. „Wir hatten dort alte Möbel gelagert, die wir noch weiter verkaufen wollten“, so die 28-jährige. „Nun haben wir hier einen Sachschaden, der etwa bei 3000 Euro liegt.“

Schon in der letzten Septemberwoche rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus, um in Hartau Brände zu löschen. Über Nacht waren offenbar Vandalen auf dem Schrottplatz am Werk gewesen, berichtet die Polizeidirektion Görlitz. Bei zwei abgemeldeten Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen. Zudem brannte es in fünf Garagen, in denen verschiedene Altmetalle und andere Utensilien lagerten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen.

Wie die Inhaberin berichtet, hätte es so etwas noch nie gegeben. „Natürlich wurde ab und zu etwas geklaut, aber Brandfälle hatten wir noch nie“, sagt sie. Nun hofft die 28-jährige auf eine schnelle Aufklärung der Brände durch die Polizei. Zusätzlich fährt sie momentan privat häufiger an ihrem Schrottplatz vorbei, um nachzusehen, ob jemand Fremdes zu sehen ist. „Die Angst ist natürlich jeden Tag da.“ (ehl)

