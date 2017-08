Brandstifter gefasst Mehrfach mussten die Feuerwehren in den vergangenen Monaten zu Kellerbränden in Hoyerswerda ausrücken. Nun steht fest, wer dahintersteckt.

Mehrfach mussten Rettungskräfte in den vergangenen Monaten nach Hoyerswerda ausrücken. Offenbar hatte ein Jugendlicher mehrere Kellerbrände gelegt. © Uwe Soeder

Ein Jugendlicher hat offenbar mehrere Brände in Hoyerswerda gelegt. Nach umfangreichen Ermittlungen kam die Polizei dem Teenager nun auf die Spur. Der habe die Taten inzwischen eingeräumt, teilt die Staatsanwaltschaft Görlitz mit. Seit gut einem Jahr war die Feuerwehr vermehrt zu Kellerbränden im Bereich der Ratzener Straße gerufen worden, allein zweimal in diesem Monat. – Brandstiftung kann mit Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren geahndet werden. Aufgrund des Alters komme aber in diesem Fall auch die Verhängung einer Jugendstrafe in Betracht, so die Staatsanwaltschaft. (szo)

