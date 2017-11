Brandstelle noch immer unsaniert Fest steht bereits, dass es während der Behebung der Schäden Einschränkungen im Verkehr geben wird.

Anfang Juni war dieser Schwerlastkran am Dreieck Nossen in Brand geraten. Seitdem ist in dem Bereich die Geschwindigkeit von 60 auf 40 Stundenkilometer begrenzt. Im November könnte die Brandstelle saniert werden. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Christian Kühnert, der Chef der Autobahnmeisterei Döbeln, hofft auf einen milden November, Dann könnte die Brandstelle an der Überfahrt A4 zur A14 noch in diesem Monat saniert werden. Einen genauen Termin gibt es laut Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), derzeit noch nicht. „Der Auftrag ist noch in Bearbeitung“, teilte Siebert auf Nachfrage mit. Wie hoch die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn sind, könne sie demnach auch noch nicht sagen.

Fest stehe jedoch bereits, dass es während der Behebung der Brandstelle nur kurz Einschränkungen im Verkehr geben werde, so Siebert weiter. Geplant ist, den Asphalt in diesem Bereich so wieder instand zu setzen, dass der Verkehr jeweils links oder rechts an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. Lediglich für einen Tag sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen, informierte die Lasuv-Sprecherin.

Zurzeit müssen Kraftfahrer, die aus Richtung Chemnitz kommen und auf die A 4 in Richtung Leipzig wechseln wollen, den Fuß vom Gas nehmen. In dem Bereich, in dem am 6. Juni ein Schwerlastkran in Flammen aufging, ist die Geschwindigkeit von 60 auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert. Knapp 20 Meter der Fahrbahn sind durch die Flammen und Hitze beschädigt worden.

Da in diesem Bereich der Autobahn Asphalt verarbeitet ist, genüge es, so Christian Kühnert von der Autobahnmeisterei, die Fahrbahn abzufräsen und die Deckschicht zu erneuern. Bei Beton wäre der Schaden womöglich größer gewesen. Denn aufgrund der Hitze durch den Brand, der zudem noch nahe einer Brücke gewesen ist, hätte es auch die Bewehrung im Beton treffen können. Dann wären größere Reparaturen erforderlich gewesen, so Stefan Thunig, Referent im Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. (DA/mf)

zur Startseite