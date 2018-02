Brandserie lässt Feuerteufel fürchten

Wieder brannte es in Welzow: Am Montagabend gegen 21.50 Uhr setzten Unbekannte einen unbewohnten Bungalow und einen Wohnwagen in der Dresdener Straße in Brand. Beide Gebäude wurden komplett zerstört. Am Dienstag mussten Feuerwehr und Polizei gegen 1.45 Uhr erneut ausrücken: Der Dachstuhl einer leerstehenden Doppelhaushälfte brannte, wobei das Feuer auch auf die bewohnte Hälfte übergriff. Ein Bewohner (81) musste durch Einsatzkräfte aus dem Haus getragen werden.

Erst in der Nacht zum letzten Sonntag war, vermutlich durch Brandstiftung, der denkmalgeschützte ehemalige Gasthof „Rathsburg“ völlig zerstört worden. Eine Polizeisprecherin sagte, in Welzow gebe es seit Wochen eine Serie von Bränden in unbewohnten Gebäuden oder Schuppen.

Die Stadt Welzow hat jetzt regiert und eine Prämie von 1 000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des oder der Täter(s) führen. „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, sich direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.“

Ferner hat die Stadt Welzow zum Aufbau einer Sicherheitspartnerschaft ein Spendenkonto eingerichtet – bei der Sparkasse Spree-Neiße (BIC: WELADED1CBN, IBAN: DE26 1805 0000 3604 0011 10, Verwendungszweck: Sicherheit). Bürgermeisterin Birgit Zuchold ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, Sicherheitspartner zu werden. Auskünfte erteilt Bärbel Dabow ( 035751 25020 / oder auf eMail-Anfrage unter b.dabow@welzow.de).

(red/JJ)

www.welzow.de

zur Startseite