Brandserie aufgeklärt Seit Monaten werden in der Region Radeberg immer wieder Feuer gelegt, jetzt konnte die Polizei die Täterin überführen.

Feuer auf dem Eschebach-Gelände in Radeberg im Mai. © Rico Löb

Das Puzzlespiel hat zum Erfolg geführt. Seit Jahresbeginn brannte es immer wieder in Radeberg und Umgebung. Mal standen Mülltonnen in Flammen, mal war es eine Gartenlaube, Unrat oder Strohballen. Monatelang haben Kriminalisten an den verschiedenen Tatorten Spuren gesichert und Indizien zusammengetragen,. „bis sich schließlich ein Bild ergab“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup.

Konkret führte die Spur zu einer 21-jährigen Frau, die zuvor schon im Raum Cottbus als Zündlerin aufgefallen war. Mittlerweile hat sie zugegeben, auch für zahlreiche Brandstiftungen in Radeberg und Umgebung verantwortlich zu sein – beispielsweise auf dem ehemaligen Eschebach-Areal. In den Vernehmungen bei der Polizei nannte die junge Frau Einzelheiten, die nur der Brandstifter kennen kann. Sie sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mindestens 14 000 Euro Schaden

Bislang werden ihr 17 Straftaten zur Last gelegt. „Auch eine Körperverletzung ist dabei, aber der Schwerpunkt sind Brandstiftungen“, sagt Staatsanwalt Till Neumann. Der Schaden, für den sich die 21-Jährige verantworten muss, beläuft sich auf mindestens 14 000 Euro. Diese Summe umfasst die Sachschäden und Einsatzkosten von Feuerwehr und Polizei.

Und noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Die Polizei prüfe, ob weitere Fälle auf der Konto der Frau gehen, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Zwei bis drei Monate wird es wohl noch dauern, bis sich ein vollständiges Bild ergibt.

Anschließend wird sich die junge Frau vor Gericht zu verantworten haben. Allein Brandstiftung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft werden. Da die Beschuldigte bei Beginn der Taten erst 20 Jahre alt war, komme allerdings auch die Verhängung einer Jugendstrafe in Betracht, so die Staatsanwaltschaft. (szo)

zur Startseite