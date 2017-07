Brandserie aufgeklärt Seit Monaten werden in der Region Radeberg immer wieder Feuer gelegt, jetzt konnte die Polizei die Täterin überführen.

Feuer auf dem Eschebach-Gelände in Radeberg im Mai. © Rico Löb

Die Polizei hat eine Serie von Brandstiftungen in der Region Radeberg aufgeklärt. Für die insgesamt 17 Fälle soll eine 21-jährige Frau verantwortlich sein. Sie habe bereits gestanden und detaillierte Angaben zu den Taten gemacht, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Demnach ist die Frau für zahlreiche Feuer verantwortlich, die in den vergangenen Monaten rund um Radeberg und Wachau gelegt wurde. So brannten unter anderem Strohballen, Mülltonnen und Unrat auf dem ehemaligen „Eschebach-Gelände“. Auch an einer Gartenlaube legte die Frau Feuer.

Die 21-Jährige war der Polizei bekannt, da sie im Raum Cottbus ähnliche Straftaten begangen hat. Bei der jüngsten Brandserie richtete sie mindestens 14 000 Euro Schaden an. In dieser Summe sind auch die Einsatzkosten der Feuerwehr enthalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat der Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet. Gegen die Frau wird unter anderem wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt. Allein Brandstiftung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft werden. Da die Beschuldigte bei Beginn der Taten erst 20 Jahre alt war, komme allerdings die Verhängung von Jugendstrafe in Betracht, so die Staatsanwaltschaft.

