Brandschutzwachen sind nicht mehr nötig Die „lebenden Feuermelder“ in Riesaer Grundschulen sind Schnee von gestern. Inzwischen übernehmen andere ihren Job.

Diese gelben und grünen Metallspinde, hier in der 3. Grundschule, sollen die Brandgefahr minimieren. © Lutz Weidler

Entwarnung: Die Brandschutzwachen müssen doch nicht jahrelang in Riesaer Grundschulen bleiben. Ihren Job haben die Hausmeister der betroffenen Schulen übernommen. Das teilte die zuständige Amtsleiterin Kathleen Kießling mit. „Vorher mussten sie sich aber dafür qualifizieren.“ Die Stadtverwaltung hat in den letzten Monaten außerdem für mehr Brandschutz in den Schulen gesorgt. „Wir haben zum Beispiel Stahlschränke in den Fluren aufgestellt“, so Kießling. Jacken und Taschen sollen nach Möglichkeit darin verschwinden, um so die „Brandlast“ in den Fluren zu minimieren.

Sachsens höchste Verwaltungsbehörde hatte Ende des vergangenen Jahres mehr Brandschutzmaßnahmen in den Riesaer Grundschulen des Bautyps Dresden gefordert. Das Problem: Es gibt keine zwei voneinander unabhängige Fluchtwege. Die Stadtverwaltung schlug daraufhin vor, Verwaltungsmitarbeiter mit Feuerwehrgrundausbildung in die Schulen zu schicken.

Betroffen sind die Grundschulen an der Breitscheidstraße, die Grundschule in Weida an der Magdeburger Straße sowie die christliche Trinitatisgrundschule, die sich in privater Trägerschaft befindet. Große bauliche Veränderungen will die Stadt an den beiden staatlichen nicht mehr vornehmen. Beide Schulhäuser sollen bis spätestens 2023 aufgegeben werden.

zur Startseite