Brandschutz verteuert Emmaus-Umbau Die Kosten steigen von zwei auf sieben Millionen Euro. Doch die Diakonissenanstalt Dresden hält am Standort Niesky fest.

Verwaltungsdirektor Matthias Schröter vor der Notaufnahme im Krankenhaus Emmaus Niesky. Die Ambulanz soll erweitert werden. Die Kosten für den Umbau sollen viel teurer werden, als bisher bekannt gewesen ist. © André Schulze

Feuerlöscher sind wohl die einfachste Form des Brandschutzes. Sie sind überall zu finden. „Man schafft diese Geräte immer in der Hoffnung an, sie niemals benutzen zu müssen“, sagt Matthias Schröter. Der Verwaltungsdirektor der Diakonissenanstalt Dresden wird weitere Maßnahmen des Brandschutzes nicht so günstig bekommen können wie die Kleinlöschgeräte.

Denn neue Anforderungen im Brandschutz kosten den Betreiber des Nieskyer Krankenhauses Emmaus eine große Summe. Die Kosten für den An- und Umbau der erweiterten Notaufnahme steigen dramatisch. Sind zuvor für das Projekt rund zwei Millionen Euro geplant gewesen, spricht Pressesprecher Victor Franke jetzt von sieben.

Die Kosten treiben aber nicht nur der Brandschutz in der Ambulanz in die Höhe, sondern im gesamten Gebäude. „Der Anbau bleibt bei zwei Millionen“, erklärt Matthias Schröter. Für den Brandschutz sind zum Beispiel die Neugestaltung einiger Durchbrüche im Funktionsbereich des Gebäudes geplant. „Wir wollen den Bereich öffnen“, sagt Matthias Schröter dazu. Das muss im Einklang mit den Vorgaben passieren. Auch Türen im ganzen Gebäude sind auszutauschen.

Die Notfallambulanz gerät in dem Krankenhaus zuweilen an die Grenzen ihrer Kapazität. Der Umbau soll sie dauerhaft entlasten. Hinzu kommt noch die neu eröffnete Bereitschaftspraxis, die an Wochenenden und Feiertagen dringende, aber weniger schwere Krankheitsfälle behandelt.

Da so mehr Fördermittel und neue Ausschreibungen notwendig werden, verzögert sich der Baustart, teilt Victor Franke weiter mit. 80 Prozent der Kosten für die Erweiterung sollen über Fördermittel finanziert werden, 20 Prozent der Träger übernehmen. Das sind immerhin 1,4 Millionen Euro, welche die Diakonissenanstalt selbst tragen muss.

Der Ausbau ist ursprünglich für 2017 geplant gewesen. Weitere Angaben, wie lange sich das Projekt verschiebt, kann Victor Franke im Moment nicht machen. Das hänge auch von wirtschaftlichen Überlegungen ab, ergänzt Matthias Schröter. Denn wenn etwa ein Container als Ausweichraum für die Zeit des Ausbaus angefordert werde, müsse sicher sein, dass dieser ausgelastet ist. „Wir müssen alles ringsum abstimmen, um wirtschaftlich arbeiten zu können“, erklärt er.

Wirtschaftlich zu denken sei für das Krankenhaus wichtig. Diese großen Summen wirken noch bedeutender vor dem angespannten wirtschaftlichen Hintergrund der Klinik. Auch im Jahre 2016 ist es dem Klinikum Emmaus Niesky nicht gelungen, einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Ursache sind laut Victor Franke die geringen Patientenzahlen. Dennoch biete das Krankenhaus auch bei schwierigen Rahmenbedingungen ein hohes Versorgungsniveau.

Zum Beispiel, so Victor Franke, sei kein Personal eingespart worden. Daran ändert sich auch nichts, wenn die niedergelassenen Ärzte der Stadt an Wochenenden und Feiertagen in der Klinik ihren Bereitschaftsdienst leisten. „Der Einzug der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen hat keine Auswirkungen auf die geplante Erweiterung der Notaufnahme“ sagt Victor Franke. Bei der Planung des Umbaus sei ein Raumnutzungskonzept ähnlich der jetzigen Lösung berücksichtigt.

Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen ist in einem Sprechzimmer der chirurgischen Klinik angesiedelt, das während der Öffnungszeiten der Praxis ohnehin frei ist. Neben diesem Raum können die diensthabenden Ärzte auch ein Behandlungszimmer nutzen, um vereinzelt Infusionen zu legen, Herztests aufzuzeichnen oder Verbände anzulegen.

Die Erweiterung der Notfallambulanz wird in Etappen vor sich gehen. Die einzige zu befürchtende Einschränkung ist laut Victor Franke, dass der Zugang zum Krankenhaus zeitweise verlegt werde. Die Versorgung der Patienten ist auch während der Bauarbeiten voll gewährleistet.

