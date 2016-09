Brandschutz kommt gut voran

Die Arbeiten am Brandschutz der Grundschule in Liebstadt machen Fortschritte. Wie Sylke Layher vom Bauamt im jüngsten Stadtrat informierte, liege man derzeit im Zeitplan. So stehen bereits die Fundamente für die Rettungstreppe, die außen am Schulgebäude angebracht werden soll. Außerdem sind die Wasserleitungen verlegt und der Blitzschutzleiter angebracht worden. Der nächste Schritt kommt in den Herbstferien. Dann sollen am Giebel die beiden Durchbrüche für die Rettungstüren zur Treppe entstehen.

Um den Schulbetrieb nicht zu stören, werden die Bauarbeiten im Anschluss bis zu den Winterferien ruhen. Dann sind unter anderem die Innentüren und die Elektroanlagen an der Reihe. Die Rettungstreppe wird voraussichtlich im März gestellt werden, sagte Sylke Layher.

Die Kosten für den neuen Brandschutz an der Grundschule betragen mehr als 400 000 Euro. Rund 180 000 Euro dazu steuert der Freistaat bei, den Rest finanziert die Stadt über Eigenmittel und einen Kredit über fast 130 000 Euro. (cb)

