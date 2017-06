Brandschutz im Rathaus wird teurer Wegen höherer Baukosten werden Mehrausgaben von 110 000 Euro nötig. Die Stadt muss jonglieren.

Im sogenannten Toilettenturm des Rathauses, einem Anbau am Westflügel, laufen bereits Modernisierungsarbeiten. Ab Juli soll auch umfassend der Brandschutz im Haus verbessert werden. © André Braun

An der Brandschutzertüchtigung im Rathaus kommt die Stadt nicht vorbei. Nachdem fast alle Aufträge vergeben wurden, steht fest, dass die geschätzten Gesamtkosten nicht zu halten sind. Statt 850 000 Euro werden die Brandschutzmaßnahmen 960 000 Euro kosten. Grund ist der Trend zu allgemein steigenden Baupreisen. Deutlichstes Beispiel: Das günstigste Angebot zum Einbau von Brand- und Rauchschutztüren im Rathaus liegt 36 Prozent über der Kostenberechnung und damit deutlich höher als erwartet.

Eine Firma aus Wilsdruff hat für 320 000 Euro vom Stadtrat den Zuschlag erhalten. Allein durch dieses Baulos entstehen schon Mehrkosten in Höhe von 85 000 Euro. Das Bauamt hat die Kalkulation geprüft und kein Missverhältnis zwischen Leistung und Preisbildung festgestellt. „Das Ausschreibungsergebnis setzt den allgemeinen Trend fort, dass die Baupreise in den letzten Monaten stark ansteigen und am Markt derzeit keine kostengünstigeren Ergebnisse zu erzielen sind“, heißt es in der Vorlage.

Allerdings kann die Stadt die Mehrkosten ohne Probleme durch eine „Finanzrochade“, sprich Mittelumverteilung, ausgleichen. Und das hat mit dem Abriss des abgebrannten Firmengebäudes der Möbelbeschläge in der Uferstraße zu tun. Die Stadt will dort mit Stadtumbau-Fördermitteln einen Parkplatz einrichten. Allerdings geht das nicht so schnell, wie gedacht. Das eingeplante Geld wird deshalb in das Bauvorhaben zur Brandschutzertüchtigung des Lessing-Gymnasiums verschoben, wodurch wieder Mittel für die Realisierung des Brandschutzes im Rathaus frei werden. Dort setzt die Stadt Mittel aus dem Förderpaket „Brücken in die Zukunft“ ein.

Bisher hatten fast alle Ausschreibungsergebnisse über den Kostenberechnungen gelegen – Ausnahmen sind die Lüftungstechnik und die Malerarbeiten, die etwas günstiger vergeben wurden. Teurer wird auch der Einbau der automatischen Brandmelde- und Alarmierungsanlage und der Sicherheitsbeleuchtung. Die Ausschreibung hatte erst im zweiten Anlauf funktioniert. Beim ersten Versuch hatte es nur ein Angebot gegeben, das 16 Prozent über der Kostenberechnung von 185 000 Euro lag. Zu guter Letzt war die Firma dann auch noch aus Kapazitätsgründen von ihrem Angebot zurückgetreten. Der Hauptausschuss soll in seiner Sitzung in der kommenden Woche drei weitere Lose für Bauleistungen, Trockenbau und Malerarbeiten vergeben. Zwei der Angebote liegen wiederum über der Kostenberechnung.

Derzeit laufen schon Bauarbeiten im Rathaus – allerdings weitgehend unbemerkt. Die Stadtverwaltung lässt den sogenannten Toilettenturm im Westflügel des Hauses sanieren. Dort war noch nie grundlegend modernisiert worden. Im Juli soll es dann auch im Ostflügel mit den Arbeiten für den Brandschutz weitergehen. Unter anderem wird die Lüftungsanlage des Rathauses mit Rauchschutzklappen und Rauchsensoren aufgerüstet. Aus diesem Grund sei es sogar ein Vorteil, dass derzeit der Ratskeller nicht bewirtschaftet ist, so Baudezernent Thomas Hanns. Es müssen auch Stromleitungen neu verlegt werden, was Lärm und Staub mit sich bringt. Das alles passiert bei laufendem Betrieb. Es sei nicht geplant, Ämter während der Bauzeit zu verlegen, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. Einschränkungen gibt es nur zeitweise im Standesamt. Dort sind vom 18. September bis 2. Oktober keine Trauungen möglich. „Das ist im Vorfeld so abgestimmt worden. Es wird versucht, die Termine einzuhalten“, sagte Mettcher.

Stück für Stück werden die Arbeiten im Rathaus vorrücken. Anfang kommenden Jahres ist der Westflügel dran, ab dem Sommer dann der Bereich ums Haupttreppenhaus. Am sichtbarsten wird der verbesserte Brandschutz durch die Wände und Rauchschutztüren, mit denen die langen Flure des Rathauses in rauchdichte Abschnitte unterteilt werden. Aus Gründen des Denkmalschutzes werden die Abtrennungen aus Glas gebaut.

Schon im vorigen Jahr war der erste Abschnitt der Brandschutzertüchtigung beendet worden. Im Westflügel des Rathauses wurden ein zusätzliches Fluchttreppenhaus und eine Steigleitung fürs Löschwasser eingebaut.

