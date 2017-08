Brandschutz an der Grundschule fast komplett Lange kämpfte Liebstadt um eine Fluchttreppe an der Schule. Die steht, aber einiges fehlt noch.

Die Feuertreppe an der Grundschule ist fast fertig. © Dirk Zschiedrich

Endlich ist sie da, die neue Fluchttreppe an der Grundschule in Liebstadt. Damit erfüllt die Schule nun bald die gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz. Der Weg dahin war steinig. Hätte die Stadt die Brandschutzauflagen nicht erfüllt, hätte die Schule früher oder später geschlossen werden müssen. Im Frühjahr 2016 war ein Antrag auf Fördermittel abgelehnt worden. Für Liebstadt damals eine Katastrophe. Denn Gesamtkosten von rund 474 000 Euro kann die Stadt allein nicht stemmen. Eine neue Finanzierungsmöglichkeit wurde gesucht – und bei der Sächsischen Aufbaubank gefunden.

Im Oktober 2016 erhielt die Stadt den Förderbescheid über fast 190 000 Euro, sagt Sylke Layher von der Bauverwaltung in Bad Gottleuba-Berggießhübel. Bereits im August war sicher, dass das Geld gewährt wird, und man begann mit den Bauarbeiten. Brandschutztüren, um das Treppenhaus im Notfall rauchdicht abtrennen zu können und eine Brandmeldeanlage standen auf der Liste der Notwendigkeiten. Auch in den Sommerferien wurde jetzt kräftig rangeklotzt. Der zweite Fluchtweg in Form einer Stahltreppe am Giebel steht bereits. Nur das Geländer ist nicht komplett, so Sylke Layher. Dann kann die Treppe bautechnisch abgenommen werden.

Nächster Schritt sind kleinere Arbeiten an der Elektrik sowie Maler- und Bodenarbeiten, sagt Sylke Layher. Man werde nun klären, welche Arbeiten man durchführen kann, ohne den Schulbetrieb zu stören, etwa am Nachmittag. Der Rest werde in den Herbstferien folgen. Bis voraussichtlich Oktober oder November werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein. (SZ/kk)

zur Startseite