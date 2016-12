Brandschaden bei Raddatz größer als angenommen Die Folgen des Feuers vom 30. November machen dem Betrieb weiter zu schaffen. Derzeit wird geschrubbt.

Aufnahme vom Tag nach dem Brand: In dieser Halle der Bäckerei Raddatz am Gröditzer Gewerbering nahe der B 169 hatte es Ende November gebrannt. Nutzbar für die Produktion ist das Gebäude nach wie vor nicht. © Eric Weser

Drei Wochen nach dem verheerenden Großbrand in einer Kühl- und Lagerhalle der Gröditzer Großbäckerei Raddatz hat der Betrieb weiter mit Einschränkungen zu kämpfen. Die Produktion habe massiv umgestellt werden müssen. „Wir versuchen, die Einschränkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten“, so Firmenchef Christoph Raddatz.

Dem Inhaber zufolge gibt es zur Brandursache keine neuen Erkenntnisse. Ein technischer Defekt soll das Feuer ausgelöst haben. Was genau passiert ist, werde momentan noch ermittelt, bestätigt auch die Polizei. Was den Schaden angeht, so sei der „deutlich größer“, als zunächst angenommen, so Christoph Raddatz. Unmittelbar nach dem Unglück hatte der Firmenchef etwa 800 000 Euro Schaden geschätzt. Eine neue Zahl wolle er aber nicht nennen. Er gehe davon aus, dass der Versicherer den Schaden reguliert, so der 31-Jährige.

Die Kühl- und Lagerhalle, in deren hinterem Teil es am 30. November über Stunden gebrannt hatte, kann das Unternehmen derzeit laut Christoph Raddatz nicht nutzen. Ein Reinigungstrupp sei täglich damit beschäftigt, im Gebäude wieder für Ordnung zu sorgen. In einem großen technischen Einsatz Anfang des neuen Jahres sollen Maschinen gereinigt und ersetzt werden, so Christoph Raddatz. Danach solle die Produktion in der Halle – vorerst teilweise – wieder aufgenommen werden.

Einen Teil der Produktion hat das Unternehmen seit dem Brand in den benachbarten Hauptsitz verlagert. Laut Christoph Raddatz ein „wahnsinniger logistischer Aufwand.“ Das gehe auch zulasten der Effizienz: Statt halbautomatisch müssten Produkte derzeit händisch verpackt und kommissioniert werden. Auch die Kühlmaschinen leisteten ein Vielfaches ihrer sonstigen Arbeit. „Aber wir kriegen das hin.“

Ein Lob spricht Christoph Raddatz seinen Mitarbeitern aus. Die arbeiteten seit dem Brand unermüdlich. Keiner habe auf seine Überstunden geschaut. „Da ziehe ich meinen Hut.“

Bessere Technik für die Feuerwehr

In den Abendstunden des 30. November war in dem Kühl- und Lagerhaus der Bäckerei Raddatz nahe der B 169 ein Großbrand ausgebrochen. Feuerwehren aus Gröditz und den umliegenden Orten wurden in das Gewerbegebiet alarmiert. Wegen starker Rauchentwicklung hatten die Retter Probleme, den Brandherd in der großen Halle zu finden. Erst mit einer Wärmebildkamera des Kreisbrandmeisters konnte die Stelle gefunden und das Feuer gelöscht werden. Damit die Gröditzer Wehr künftig schneller reagieren kann, hat Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) vorige Woche angekündigt, eine eigene Wärmebildkamera anzuschaffen. Bei unübersichtlichen Bränden sollen mit dem Gerät auch leblose Personen aufgespürt werden können.

Beim Großbrand in der Bäckerei Raddatz waren keine Menschen zu Schaden gekommen. Tonnenweise Backwaren und Zutaten wurden allerdings durch das Feuer und den Rauch vernichtet oder zumindest unbrauchbar. Die Bäckerei ist mit 460 Mitarbeitern und 90 Filialen in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt eines der größten Gröditzer Unternehmen.

