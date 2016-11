Brandruine wird abgerissen Schon bald könnte die alte Pizzeria verschwunden sein. Ein Andenken haben sich die ehemaligen Betreiber noch gesichert.

Die Pizzeria am Durchgang zwischen Haupt- und Goethestraße soll abgerissen werden. Hier könnten Parkplätze für die Mieter des dahinterliegenden Wohnhauses entstehen. © Sebastian Schultz

Es tut sich wieder etwas am Durchgang. Mehr als neun Monate nach dem Brand in der leerstehenden Pizzeria wird dort nun endgültig aufgeräumt: Auf einem Anhänger liegen Holzbalken aus dem Inneren des Gebäudes, vor der Ruine stapeln sich die Ziegelsteine. Schon auf den ersten Blick ist klar: Hier haben die Abbrucharbeiten begonnen.

Im Sommer hatte Lutz Donath das Grundstück gekauft, um das Wohnhaus an der Hauptstraße zu renovieren und zu vermieten. Vier neue Mietwohnungen sollen in dem Haus entstehen, teilte Donath, der mehrere Fahrschulen in der Region betreibt, im Juni auf SZ-Anfrage mit. Unklar war damals noch, was mit der früheren Pizzeria geschehen soll. Zwei Varianten schwebten dem neuen Eigentümer damals vor, je nachdem, ob sich ein neuer Nutzer für den Anbau hinter dem Wohnhaus finden würde: Mindestens ein Abriss des Obergeschosses war ohnehin geplant, weil die Mieter des Wohnhauses sonst aus ihren Zimmern direkt auf nackte Wände gestarrt hätten. Für den Fall, dass sich kein Mieter finde, hatte Donath bereits im Juni angekündigt, das Gebäude vollständig abreißen zu wollen.

Mittlerweile ist eine Entscheidung gefallen. Wie Lutz Donath am Dienstag erklärte, werde das Gebäude komplett abgerissen werden. Auf der entstehenden Freifläche könnten dann zum Beispiel Parkplätze entstehen.

Eine Entscheidung, die sich angedeutet hatte, sagt Silke Cappai. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Mann Francesco in der Pizzeria „La Dolce Vita“ gearbeitet. „Wir konnten uns denken, dass das Gebäude abgerissen wird“, sagt sie. Schließlich sei es durch den langen Leerstand auch nicht besser geworden. Ein Andenken hat sich das Paar in der vergangenen Woche noch gesichert. „Als wir gesehen haben, dass dort gearbeitet wird, habe ich Kontakt zum neuen Eigentümer aufgenommen und gefragt, ob denn der alte Pizza-Ofen noch dort steht.“ Wenig später konnten Silke und Francesco Cappai den Ofen abholen. Er wird nun restauriert und könnte bald wieder Pizzen backen: Mitte Dezember eröffne in Hartha eine neue Pizzeria, in der ihr Mann wieder am Ofen stehen wird, erzählt sie. „Natürlich wird der Name wieder La Dolce Vita sein“, erzählt sie. Auch das tröstet darüber hinweg, dass das Gebäude möglicherweise schon bald verschwunden sein wird.

Die Pizzeria am Durchgang zwischen Haupt- und Goethestraße steht bereits seit fast 15 Jahren leer. Das Grundstück hatte in dieser Zeit vor allem traurige Berühmtheit erlangt, weil es regelmäßig als Müllkippe missbraucht wurde. Am 31. Januar war in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Spuren des Brandes sind auch heute noch sichtbar.

