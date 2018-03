Brandopfer wird beigesetzt Der bei einem Feuer auf einem Imbissgelände gestorbene Mann soll seine letzte Ruhe finden. Die Zukunft des Unglücksorts ist offen.

Gröditz. Der Gröditzer, der beim Brand auf dem Gelände eines Imbisses Anfang Januar gestorben war, wird Ende März in Gröditz beigesetzt. Das wurde im jüngsten Stadtrat bekannt.

Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) äußerte sich auf Anfrage von Stadträten auch zur Zukunft des zuletzt nach wie vor geschlossenen Asia-Imbisses, auf dessen Gelände sich der Brand vor reichlich zwei Monaten ereignet hatte. Demnach wolle die Stadt als Grundstückseigentümer mit dem Pächter sprechen. Reinicke, der zuletzt bereits eine Renaturierung des Eckgrundstücks am Floßkanal ins Gespräch gebracht hatte, zeigte sich im Stadtrat auch offen für einen Wiederaufbau des Imbisses. „Das war ja für einige Leute ein beliebter Treffpunkt.“

Am Abend des 5. Januar war es auf dem Imbiss-Gelände an der Wainsdorfer Straße in Gröditz zu dem Feuer gekommen, das einen Aufenthaltscontainer zerstörte. Der 48-jährige Mann, der mit seinem Hund im Container war, hatte das Feuer den polizeilichen Ermittlungen zufolge durch unsachgemäße Benutzung einer Gasflasche ausgelöst. Ihm und seinem Tier gelang es nicht, rechtzeitig aus den Flammen zu entkommen. (SZ/ewe)

zur Startseite