Brandmelder machen Ärger Gleich zweimal binnen einer Nacht müssen die Riesaer Kameraden ausrücken – und unverrichteter Dinge abziehen.

„In beiden Fällen war die Ursache ein technischer Effekt an der Brandmeldeanlage“ – Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. © Sebastian Schult

Fehlalarme haben am Freitag in Riesa gleich zwei Feuerwehreinsätze ausgelöst. Zuerst mussten die Kameraden gegen 0.45 Uhr zum Vitanas Senioren Centrum am Lutherplatz ausrücken. Rund sechs Stunden später schlug auch die Brandmeldeanlage bei Neways Electronics Alarm. „In beiden Fällen war die Ursache ein technischer Effekt an der Brandmeldeanlage“, sagte Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. Neben Einsatzkräften der Hauptwache waren auch Kameraden der Wehr Riesa-Stadt und aus Weida ausgerückt.

Dass Brandmelder ein Feuer anzeigen, wo keines ist, kommt in Riesa im Durchschnitt etwa alle elf Tage vor: Allein im vergangenen Jahr rückten die Riesaer Feuerwehren 33-mal wegen solcher Fehlalarme aus. Aber es sei nun einmal besser, auf Nummer sicher zu gehen, so Wehrleiter Egbert Rohloff. Die Unternehmen erhielten nach solchen Einsätzen die Auflage, die Geräte von der Installationsfirma überprüfen zu lassen. Und sie bekommen eine Rechnung zugestellt. 500 Euro verlangt die Feuerwehr für einen solchen Einsatz. (SZ/stl)

