Brandmeldeanlage wird erneuert In der Oberschule Wilsdruff muss in den Brandschutz investiert werden. Gebaut wird in den Ferien.

Die Mittelschule Wilsdruff braucht eine neue Brandmeldeanlage. © Robert Gommlich

Die Stadt will in diesem Sommer die Brandmeldeanlage ihrer Oberschule komplett austauschen lassen. Der Technische Ausschuss vergab dafür kürzlich einen Bauauftrag an die Firma Kühn Sicherheit aus Dresden. Die Kosten liegen bei 53 000 Euro. Die Anlage ist deshalb sanierungsbedürftig, weil es kaum noch Ersatzteile dafür gibt und sie nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. „Als wir vor 17 Jahren die Schule saniert haben, war die Brandmeldeanlage bereits installiert“, sagte Bauamtsleiter André Börner.

Die Arbeiten sollen nun während der Sommerfreien ausgeführt werden. Die Stadt rechnet damit, dass auch in anderen öffentlichen Gebäuden demnächst solche Brandmeldesysteme wegen Überalterung getauscht werden müssen, so beispielsweise in der Saubachtalhalle. (hey)

zur Startseite