Brandmeldeanlage im Nieskyer Krankenhaus löst Alarm aus Nach kurzer Lageerkundung konnte die Einsatzleitung Entwarnung geben.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Niesky. Gleich mehrere Löschfahrzeuge sind am Mittwoch, gegen 5.50 Uhr, mit Sondersignal durch Niesky gefahren. Grund für den Einsatz war eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Krankenhaus in der Plittstraße. Laut gültiger Ausrückeordnung wurden in diesem Fall neben den Nieskyer Einsatzkräften auch die umliegenden Wehren aus See, Ödernitz, Kosel und Stannewisch zum Einsatzort gerufen. Nach kurzer Lageerkundung konnte die Einsatzleitung Entwarnung geben. Vermutlich durch Reinigungsarbeiten wurde einer der automatischen Melder im Emmaus ausgelöst. Wie der Nieskyer Wehrleiter Sebastian Schramm informiert, waren die Nieskyer Kräfte mit dem Kommandofahrzeug, der Drehleiter und dem Löschfahrzeug im Einsatz.

Hintergrund: Diese automatischen Frühwarnsysteme können Leben retten, sind aber für die Feuerwehren auch ein Sorgenkind. Die Brandmeldeanlagen, kurz BMA genannt, die in vielen Behörden, in Krankenhäusern und Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden auch in der Stadt Niesky installiert wurden sind äußerst sensibel und lösen oft auch Fehlalarme aus. Dabei handelt es sich aber in der Regel gar nicht immer um einen echten Fehlalarm wegen eines technischen Defekts. Die Anlagen funktionieren vorschriftsmäßig. Vielmehr wird die BMA getäuscht und ihr ein Brand vorgegaukelt. Tiere etwa können einen Alarm auslösen, aber auch Reinigungsarbeiten sind oft Verursacher von den sogenannten Täuschungsalarmen. Sobald eine Brandmeldeanlage ausgelöst hat, läuft der Alarm umgehend bei der zentralen Leitstelle auf. Der Vorteil der Brandmeldeanlage besteht darin, dass auch in Abwesenheit von Personen ein Brand frühestmöglich erkannt wird und die Feuerwehr schnellstens alarmiert werden kann. Mit Eingang des Alarms setzt in der Leitstelle ein Automatismus ein: Anhand der Alarm- und Ausrückordnungen wird für das betroffene Gebäude eine angemessene Anzahl von Einsatzkräften alarmiert. Da es sich bei von einer BMA überwachten Gebäuden häufig um große Gebäudekomplexe handelt, ist von Anfang an eine größere Anzahl an Einsatzkräften erforderlich. So werden nicht nur die Wehrleute der Feuerwehr Niesky Stadt, sondern auch die umliegenden Wehren mit alarmiert.

zur Startseite