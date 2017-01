Brandhaus wird modern saniert Die Sicherungsarbeiten haben begonnen. Das erste Dach wird nur ein provisorisches.

Die Aufräumungsarbeiten am Haus Straße des Friedens 15 haben begonnen. Dort hatte ein Feuer im September das gesamte obere Stockwerk in Schutt und Asche gelegt. © Dietmar Thomas

Im September hatte es im Haus Straße des Friedens 15 gebrannt. Das Dachgeschoss des 1997 sanierten Hauses ist völlig zerstört, alle anderen Wohnungen wegen des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Inhaber Felix Wesolowska hat vor dem Jahreswechsel mit den Sicherungsarbeiten begonnen, die derzeit wegen der widrigen Witterungsverhältnisse aber eingestellt sind. Das Haus wird ein provisorisches Dach erhalten. Danach ist der Wiederaufbau geplant. Wesolowska will die Chance nutzen, das Haus auf einen modernen Stand zu bringen.

Zuvor ist noch das gesamte Haus zu beräumen. In den durchfeuchteten Wohnungen stehen noch die Möbeln der Mieter – und das ist ein Problem, selbst wenn die Sachen unbrauchbar sind. „Ich kann nicht einfach etwas wegräumen. Ich müsste die Möbel für zwei Monate einlagern“, sagte Wesolowska. Ihm fehlten die Rückmeldungen mancher Mieter, was mit den Sachen geschehen soll. Ein Teil davon sei schon abgeholt worden. „Sie konnten auf eigene Gefahr in die Wohnungen und rausholen, was sie brauchen“, so Wesolowska. Unerfreulich: Auch Unberechtigte hatten sich in den Wohnungen zu schaffen gemacht. „Sie sind von hinten ins Haus eingedrungen und haben alle Wohnungstüren aufgebrochen. Ich habe das der Polizei gemeldet“, sagte Wesolowska.

Der Klempnermeister räumt mit eigenen Leuten in der Brandetage auf. „Das ist ein einziges Durcheinander. Dort liegt einen halben Meter hoch der Brandschutt, den räumen wir Eimer für Eimer weg.“ Ein Container sei schon voll geworden. Den Schaden durch das Feuer werden die Versicherungen tragen. In welcher Höhe, das ist noch zu klären, sagte Wesolowska. „Ich habe mir einen Anwalt für die Verhandlungen mit der Versicherung genommen.“ Zumindest sei schon eine Summe für das Notdach bewilligt worden. Das Flachdach soll im Anschluss an die Aufräumarbeiten über der Brandruine gebaut werden.

Wesolowska hätte das Wohnhaus gerne neu gebaut. Aber es werde wohl auch eine Sanierung des alten Hauses hinauslaufen, sagte er. Allerdings soll das, was dabei entsteht, modernen Wohnvorstellungen weitaus mehr entsprechen. So sei der Einbau eines Aufzugs geplant. Die Wohnungszuschnitte sollen verändert, neue Fenster und Bäder eingebaut und die Fußböden erneuert werden. „Dann werden wir auch Fußbodenheizungen haben“, sagte Wesolowska. „Ohne Modernisierung bekommen wir die Wohnungen nicht neu vermietet. Mal sehen, wie weit wir in diesem Jahr noch kommen.“

