Brandhaus: Schaden höher als erwartet Zehn Wochen nach dem Feuer an der Kamenzer Straße gibt es jetzt genauere Zahlen. Und Pläne des Hauseigentümers.

Drei Wohnungen in dem Haus an der Kamenzer Straße sind seit dem Brand im Juni unbewohnbar. © Steffen Unger

Durch den Wohnungsbrand von Ende Juni in einem Bischofswerdaer Mehrfamilienhaus ist nach aktuellen Schätzungen am Gebäude ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Das ist doppelt so viel wie der Hauseigentümer, die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH (WuB), zunächst angenommen hatte. Drei Wohnungen in dem Haus an der Kamenzer Straße sind seitdem unbewohnbar. Hinzu kommen Schäden an der Fassade. Die Versicherung zahlt für die Reparatur.

Alle Mieter wurden nach dem Brand evakuiert. Von den 14 Wohnungen im Haus sind seitdem nur noch fünf bewohnt. Die Mehrzahl der Mieter kehrte nicht ins Gebäude zurück, sondern suchte sich eine andere Wohnung, größtenteils im Bestand der WuB. Ein 74-Jähriger, in dessen Wohnung das Feuer am Morgen des 28. Juni ausgebrochen war, zieht nach Angaben von WuB-Geschäftsführer Andreas Wendler ins betreute Wohnen.

Das Haus an der Kamenzer Straße, nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, bietet nur minimalen Wohnkomfort. Andreas Wendler prüft deshalb, die jetzige Situation zu nutzen, um das Gebäude zu modernisieren. Fassade, die neun leer stehenden Wohnungen und das Außengelände könnten saniert sowie Balkone angebaut werden, sagte er am Mittwoch auf Anfrage. Geschätzte Kosten inklusive Beseitigung der Brandschäden: 700 000 Euro. (SZ/ir)

