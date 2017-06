Brandhaus in Reichenbach kommt nicht zur Ruhe Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr schon wieder zur Reißaus-Kreuzung. Jetzt haben die Kameraden zu drastischen Maßnahmen gegriffen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit Schaum rückt die Feuerwehr dem Qualm zu Leibe. © Foto: Danilo Dittrich Mit Schaum rückt die Feuerwehr dem Qualm zu Leibe.

Schaum ist teuer und wird deshalb selten benutzt.

Jetzt soll Ruhe sein mit dem Qualmen.

Nach Dienstagnacht und Dienstagabend musste die Feuerwehr auch am Mittwochmorgen zur sogenannten Reißaus-Kreuzung ausrücken. Am dort abgebrannten leer stehenden Haus an der Melauner Straße hatten Autofahrer erneut Rauchwolken gesehen. Feuerwehren aus der Umgebung griffen nun zu einem wirkungsvollen Mittel: Sie setzten die Ruine komplett unter Schaum. „Das ist sehr teuer“, sagt Ronald Prüß, Stadtwehrleiter von Reichenbach. „Wir hoffen, dass das jetzt dauerhaft hilft.“ Ursache für die ständige neue Rauchentwicklung sei das Material in dem Brandhaus. Holzbalken und ähnliches Material liegen dort in einem großen Haufen und qualmen immer wieder. Wegen der laufenden Brandursachenermittlung der Polizei sollte die Feuerwehr bislang vorsichtig sein. (szo/jay)

Links zum Thema Feuerwehr rückt erneut zum Brandhaus in Reichenbach aus

zur Startseite