Brandhaus bald wieder bewohnbar Im Haus sind Arbeiter aktuell dabei die sanitären Anlagen sowie die Heizung im gesamten Haus wieder in Gang zu bringen.

Neue Hoffnung für die Besitzer des Dreiseithofes in Wendischbora 54. Am 24. Mai des vergangenen Jahres war hier bei einem Unwetter ein Blitz in den Dachstuhl von Familie Höpfner eingeschlagen. Das Dach brannte großflächig ab, lange Zeit umspannte eine Plastikfolie, die notdürftig errichtet wurde, das klaffende Loch. Bei der Löschaktion waren 19 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Allerdings entstand durch die Hunderte von Litern Löschwasser auch im Inneren erheblicher Schaden. Inzwischen ist das Dach des Hauses aber wieder neu gedeckt. Im Haus sind Arbeiter der Meißner Firma für Heizung, Bad uns Solar „Liebe“ aktuell dabei die sanitären Anlagen sowie die Heizung im gesamten Haus wieder in Gang zu bringen – mit guten Fortschritten: „Ich schätze, in etwa zwei Monaten, ist das Haus wieder bewohnbar“, sagt ein Arbeiter der SZ. Diese Nachricht dürfte die Betroffenen freuen. Ob sie tatsächlich umgehend wieder in das Haus ziehen, wie hoch der Gesamtschaden war und welchen Betrag eventuell die Versicherung übernommen hatte, war für die SZ noch nicht zu erfahren. Das Ehepaar Höpfner war nach dem Brand in einem anderen Haus im Ort untergekommen. (SZ/mhe)

