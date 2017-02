Brandhalle wird wieder aufgebaut Zwei Monate nach dem Großbrand sind die Eigentümer optimistisch. Die Ursache für das Feuer ist weiter unklar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Etwa die Hälfte der Lagerhalle braucht ein neues Dach. Vorher müssen die Brandreste innen und außen beseitigt werden. © Arvid Müller Etwa die Hälfte der Lagerhalle braucht ein neues Dach. Vorher müssen die Brandreste innen und außen beseitigt werden.

Im noch intakten Teil des Lagers installiert Frank Maiwald vom Elektro Service Maiwald eine neue Beleuchtung.

Der vom Feuer verbogene Bürocontainer und der ausgebrannte Verkaufswagen des Fischhandels stehen noch wie vor zwei Monaten da. Ein Bauzaun soll Schaulustige auf Abstand halten. „Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier am Anfang los war“, sagt Werner Hiller. Er betreibt gemeinsam mit Peter Becker den Getränkegroßhandel an der Cliebener Straße. Der Fisch- und Feinkostspezialitäten Uwe Breddin hatte sich in der Halle eingemietet. Das Geschäft war schon einige Wochen geschlossen, als Breddin am 17. Dezember verstarb. Wenige Stunden später war zunächst dessen Bürocontainer in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff schnell auf die benachbarte Halle über. 120 Rettungskräfte aus dem Umkreis waren stundenlang im Einsatz. Am Ende war die Hälfte des Hallendachs zerstört, ein Lkw und viel Ware verbrannt.

Drei Tage lang waren die Brandursachenermittler vor Ort. Sie hatten Hunde dabei, nahmen alles genau unter die Lupe. Warum das Feuer ausgebrochen ist, verrät die Polizei aber noch nicht. Die Spurenauswertung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es von der Polizeidirektion Dresden. Warum das so lange dauert, versteht Werner Hiller nicht. Auch er habe von den Beamten seit Wochen nichts gehört. Ob es Brandstiftung war und das Feuer mit den zwei Großbränden in Neusörnewitz in den Wochen zuvor in Zusammenhang steht, kann auch er nur vermuten. „Auf dem Feld stand ein Stuhl. Den hat die Polizei sichergestellt. Vielleicht ist darüber jemand in den Container eingebrochen.“

Da das Feuer eindeutig im Bereich des Fisch- und Feinkosthandels ausgebrochen ist, kommt die Versicherung der Getränkehändler für den Schaden auf. Werner Hiller schätzt, dass 300 000 bis 400 000 Euro zusammenkommen, wenn man die Kosten für den Wiederaufbau dazurechnet. Der soll so schnell wie möglich beginnen. Seit wenigen Tagen liegt ein Gutachten vor, das bestätigt, dass das Mauerwerk nicht zu stark kontaminiert ist.

Die Konstrukteurin arbeitet bereits an den Plänen für den Wiederaufbau der Lagerhalle, die Bauvoranfrage bei der Stadt ist gestellt, der Dachdecker steht in den Startlöchern. Werner Hiller ist optimistisch, dass es schnell losgehen kann. Unterdessen verkabelt der Elektriker den noch intakten Teil der Halle. „Bis jetzt hatten wir nur eine notdürftige Beleuchtung. Das hat endlich ein Ende“, so Werner Hiller. In den nächsten 14 Tagen werden die Brandreste weggeräumt. Da der Fischhandel keine Versicherung hatte, bleiben Hiller und Becker auf den Kosten für die Beräumung dieser Flächen sitzen.

Nur zwei Tage ruhte der Betrieb im Getränkegroßhandel nach dem Feuer. „Manche Kunden hatten Angst, dass wir nicht liefern können. Die haben uns nicht zugetraut, dass wir so schnell wieder arbeiten können“, so Hiller. Tatsächlich war viel Ware mit verbrannt, aber schnell ersetzt. Die Umsatzeinbußen lagen bei rund 50 000 Euro, schätzt Hiller. Das habe man aber schon wieder aufgeholt. Im Moment könne man Kräfte sammeln. „Wir haben Glück, dass gerade Winter ist“, sagt der Geschäftsinhaber. „Im Sommer wären die Mengen nicht zu bewältigen gewesen.“

Sobald es wärmer wird, braucht der Großhandel auch wieder mehr Lagerkapazitäten. „Wir müssen Garnituren bestellen.“ Neben Kästen, Leergut und Fässern haben die Flammen auch Bierbänke und -tische, Theken, Kühlschränke, Hochregale, Partyzelte und Heizpilze zerstört.

