Brandhäuser bleiben unbewohnbar Die Mieter sind in alle Winde zerstreut. Sie haben neue Wohnungen gefunden oder warten, dass sie zurückkönnen.

Das Brandhaus an der Straße des Friedens ist mit einer Bretterwand gesichert. Es soll so schnell wie möglich ein provisorisches Dach erhalten. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht klar. : © André Braun

Mehrere Brände in Wohnhäusern haben die Döbelner Feuerwehr in den vergangenen Wochen in Atem gehalten. Für die Bewohner haben die Brände zum Teil nachhaltige Folgen. Zwei der Häuser sind bis heute unbewohnbar.

Am schlimmsten hatte es das Haus Straße des Friedens 15 erwischt. Dort war am 30. September in einer Wohnung unter dem Dach ein Feuer ausgebrochen. Das für die schwierigen Löscharbeiten in Massen nötige Löschwasser hat das Haus völlig durchfeuchtet. Auf längere Sicht wird es unbewohnbar bleiben, sagte Felix Wesolowska, der Eigentümer. Mit der Versicherung sei noch zu klären, ob ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt und ein Neubau sinnvoll ist oder ob das Haus saniert werden soll. Wesolowska wäre ein Neubau am liebsten, wie er sagte. Die Feuchtigkeit sei in alle Wohnungen eingedrungen. Er kann sich nicht vorstellen, dass eine Sanierung billiger würde.

So schnell wie möglich soll die Brandruine gesichert werden. Dafür wird ein provisorisches Flachdach über dem Haus errichtet. Die Baugenehmigung soll in Kürze beantragt werden, sagte Wesolowska. Zur genauen Brandursache ermittelt die Polizei noch. Auf Anfrage des DA machte sie dazu keine Angaben. Offenbar war das Feuer in der Küche einer Wohnung unter dem Dach ausgebrochen.

Die ehemaligen Mieter sind in alle Winde zerstreut und haben mittlerweile neue Wohnungen gefunden. Aus ihren alten konnten sie nur die wichtigsten persönlichen Gegenstände mitnehmen. Kurz nach dem Brand durften sie unter Aufsicht der Feuerwehr kurz hinein. Jetzt seien die Decken durch die Nässe einsturzgefährdet, sagte Wesolowska. „Ich kann die Mieter nicht reinlassen. Da kann immer wieder etwas runterkommen.“ Die Möbel seien ohnehin hinüber.

Eine private Initiative hatte nach dem Brand Sachspenden für die Mietparteien gesammelt, auch Möbel. Einige Bewohner hatten auf das Angebot zurückgegriffen, sagte Robért Heyde, einer der Initiatoren. Andere ehemalige Mieter hätten auch schon Geld von der Versicherung erhalten und sich damit neu eingerichtet.

Auch nach einem Kellerbrand im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 Mitte Oktober hatten alle Mieter ihre Wohnungen verlassen müssen. Die meisten sind bisher noch nicht zurückgekehrt, sondern in Pensionen und Hotels untergebracht. „Sie drängeln, dass sie wieder in ihre Wohnungen zurückkönnen“, sagte Tobias Bärwald von Pro Leipzig. Allerdings gehen die Sanierungsarbeiten im Haus langsamer voran als gewünscht. Das Treppenhaus und die Wohnungsflure sind teilweise extrem verrußt und müssen gereinigt und vorgerichtet werden. „Die Firmen sind in andere Sachen eingetaktet. Die warten nicht darauf, dass es bei uns brennt“, sagte Bärwald. „Wir hoffen, dass die Mieter Mitte des Monats wieder in ihre Wohnungen können.“ Der Einzug in dieser Woche sei das Ziel. Elektrik, Heizung und Warmwasser funktionieren, so Bärwald. Nur die Installation für die Telefonanschlüsse noch nicht.

Zumindest im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 steht die Brandursache fest: Das Feuer war gelegt worden, nachdem es eine Woche zuvor schon im Nachbarkeller gebrannt hatte. Eine Mieterin hatte den mutmaßlichen Täter gesehen. Er hatte sie niedergeschlagen. Der Mann wird als südländischer Typ von 20 bis 30 Jahren, etwa 1,75 Meter groß mit kurzem lockigen Haar beschrieben. Die Polizei hat bisher noch keinen Tatverdächtigen ermitteln können. „Zu den Bränden werden immer noch Zeugen gesucht“, so Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Chemnitz unter Tel. 0371 3873445 zu melden.

