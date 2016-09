Brandgefährlich: In der Heide gilt Warnstufe 4

Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen können in den Waldgebieten um Dresden derzeit eine Katastrophe auslösen. „In der Heide gilt die zweithöchste Brandgefahrenstufe 4“, sagt Jana Weißbach vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Das heißt, dass selbst kleinste Brandherde in Sekunden übergreifen können. Zum Glück seien die Bäume noch stark belaubt, am Boden befände sich erst wenig trockenes Laub, sagt Weißbach. Wenn dies zunimmt, steige auch die Brandgefahr. „Wir hoffen auf baldigen Regen und kühlere Temperaturen“, sagt die Sprecherin des Staatsbetriebes. Die Waldbrandwarnstufe wird Sachsenforst täglich vom Deutschen Wetterdienst mitgeteilt. Dieser registriert Regenmengen und Feuchtegrad des Bodens. Hält die Trockenheit weiter an, steige die Stufe bald auf den höchsten Gefahrengrad, so Weißbach. Und ein weiteres Problem gehe vom trockenen, warmen Wetter aus: Der Borkenkäfer liebt diese Bedingungen. In der Heide ist er aber durch den hohen Laubholzanteil noch nicht so aktiv wie im Erzgebirge. (SZ/kh)

