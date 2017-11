Brandermittler arbeiten noch Die Spurensuche am Landmaxx nach dem Feuer in der Nacht zum Montag ist schwierig.

Brandruine an der Auerstraße in Coswig, © Norbert Millauer

Nach dem schweren Feuer am Zentrallager von Landmaxx in Coswig in der Nacht zum Montag stecken die Brandermittler mitten in einer komplizierten Aufgabe. Wie Polizeisprecher Marko Laske auf SZ-Nachfrage sagte, hätten die Experten den gesamten Montag das gut 500 Quadratmeter große Gelände an der Auerstraße durchsucht. Laske: „Noch gibt es allerdings keine eindeutigen Erkenntnisse zur Brandursache.“ Derzeit werde weiter in alle Richtungen ermittelt.

Auf dem Gelände des Unternehmens mit Baumärkten und Baustoffversorgung stand seit 23.30 Uhr eine Lagerhalle in Flammen. In der Halle waren vor allem biologische Dämmstoffe deponiert, so Landmaxx-Geschäftsführer Stephan Namokel.

Die Dämmstoffe seien eine ideale Nahrung für das Feuer gewesen, sagte Coswigs Wehrleiter Andreas Schorbogen. Außerdem explodierten offenbar Gasflaschen im Innern der Halle. Es habe keine Gelegenheit gegeben, ins Innere der Halle vorzudringen und Brandherde dort zu bekämpfen. „Die Hitzeentwicklung war zu groß“, so Schorbogen.

Schwierig ist die Spurensuche nach möglicher Brandstiftung offenbar auch, weil die Feuerwehrleute zum Löschen sehr viel Wasser einsetzen mussten, um ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargelände zu verhindern. Aus der Halle breit gelaufenes Material wurde nach dem Löschen mit einem Schiebegerät beiseite gebracht.

In Coswiger Gewerbegebieten war dies innerhalb eines Jahres bereits der siebente Brand. Was den Verdacht der Brandstiftung bei vielen vor Ort aufkommen lässt.

