Brandenburg und Sachsen fordern mindestens 1,2 Milliarden Euro Grundsatzprogramm „Gemeinsam für die Zukunft der Industrieregion Lausitz“ in Großräschen beschlossen.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU - l) und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) halten in Großräschen (Brandenburg) vor einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Landesregierungen für eine Foto ein hölzernes Steuerrad in den Händen. Die Landesregierungen bespreche die Zukunft der Lausitz. © dpa

Großräschen. Sachsen und Brandenburg haben auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Landesregierungen in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) ein gemeinsames Grundsatzprogramm „Gemeinsam für die Zukunft der Industrieregion Lausitz“ beschlossen. Darin kündigen beide Länder an, die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH als länderübergreifende Gesellschaft mit jeweils 150 000 Euro im Jahr zu unterstützen. Von Bund erwarten beide Länder für den Zeitraum 2019 bis 2024 einen finanziellen Ausgleich in Höhe von mindestens 1,2 Milliarden Euro für Projekte der Strukturentwicklung über bereits verabredete Infrastrukturprojekte hinaus.

Außerdem erwarten beide Länder, dass wichtige Infrastrukturprojekte für den Straßen- und Schienenbau in der Prioritätenliste nach vorn gezogen werden.

Beide Länder wollen die Stiftung für das sorbische Volk ab 2021 mit einem weiteren Finanzierungsabkommen absichern. Außerdem soll für das Fach Sorbisch verstärkt um Lehrer geworben werden.

