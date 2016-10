Brandbrief vom Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist der Kragen geplatzt und will nun die Stadt verändern. Dafür wählt er eine ungewöhnliche Form.

Die Stadt leidet: So frustriert wie in seinem Brandbrief hat sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert bislang nicht öffentlich gezeigt. © André Wirsig

Dass man Post vom Oberbürgermeister erhält, kommt ja eher selten vor – also persönliche Worte von Dirk Hilbert (FDP). Aber die Pöbeleien rund um die Einheitsfeier am Neumarkt, dem Theaterplatz und auch vorm Rathaus und der Anschlag auf eine Moschee haben Hilbert nun veranlasst, allen Dresdnern zu schreiben.

Er sei gerade bei einer dreiwöchigen Vater-Kind-Kur mit seinem Sohn, aber die Vorkommnisse könne er nicht abstreifen. „Seit ich Dresden verlassen habe, beschäftigen mich auch die Bilder vom Tag der Deutschen Einheit, die Bilder von der aufgesprengten Tür an einer Moschee.“ Er schreibt von einer „unglaublichen Weise“, mit der einige Frust abgelassen haben. Die Bilder hätten nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa für Bestürzung gesorgt. Nicht die 450 000 Besucher hätten plötzlich im Mittelpunkt gestanden, sondern die Pöbler und Krakeeler. „Meinungsfreiheit musste für vielerlei herhalten in letzter Zeit, gerade in unserer Stadt“, so der OB. Sie sei unerlässlich, aber zur Demokratie gehöre auch ein respektvoller Umgang miteinander und die Achtung der Menschenwürde. „Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit haben gezeigt, dass viele der Anhänger von Pegida den Respekt und die Achtung verloren haben.“ Verbale Angriffe gegen ihn müsse er aushalten. Das sei Berufsrisiko.

„Was ich nicht ertrage, sind Beschimpfungen und Beleidigungen von Bürgern, die anders aussehen, eine andere Hautfarbe haben, einer anderen Religion angehören oder einfach nur eine andere Meinung haben.“ Deshalb solle nun beim Bürgerfest am 17. Oktober ab 17 Uhr auf dem Neumarkt gezeigt werden, wie es anders geht.

Dresdner Chöre werden dort auftreten, über Kultur und Sport wird diskutiert und Kunstwerke entstehen. Hilbert verspricht einige Überraschungen, die viele Dresdner auf die Beine gestellt haben. In der Frauenkirche wird der sächsische Bürgerpreis verliehen. Dresden dürfe sich für die Bilder von Pöblern, die um die Welt gehen, nicht in Sippenhaft nehmen lassen, so der OB. Er nennt Pegida. „Eine Gruppe, die keine Lösungen anbietet, kein Ziel verfolgt und deren Anführer sich in ihren zweifelhaften medialen Erfolgen feiern.“

Für das Bürgerfest vor der Frauenkirche wird Hilbert seine Vater-Kind-Kur abbrechen. „Ich selbst werde an diesem Abend dabei sein und das Versprechen, was ich mir und meinem Sohn gegeben habe, brechen. Das tut mir leid. Aber noch schlimmer wäre es, wenn wir weiterhin zusehen, wie unsere Stadt leidet.“

Versöhnlich wird das Stadtoberhaupt dann auch gegenüber den Unzufriedenen. Er werde weiterhin für jeden Bürger gesprächsbereit bleiben, der wirklich reden will. „Aber Hetze, Schmähungen, Hass und Rassismus waren und sind keine Gesprächsgrundlage.“ Die Gesellschaft in der Stadt sei bunt und vielfältig. Nicht diejenigen, denen jeglicher Anstand verloren gegangen scheint, seien die Dresdner. Allerdings tragen viele dazu bei, dass sich die Situation nicht beruhigt. Dem wolle Hilbert mit dem Bürgerfest entgegenwirken.

Pegida selbst wird am Bürgerfest-Montag nicht demonstrieren. Weil bereits andere Kundgebungen angemeldet sind, will die Bewegung auf den Sonntag davor ausweichen.

