Brandanschlag auf Zoll-Autos Unbekannte zünden in der Nacht zum Dienstag in Riesa zwei Fahrzeuge an. Die Ermittler suchen Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte zwei Fahrzeuge des Zolls an der Alleestraße in Riesa in Brand gesetzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, wurden die bei VW Golf durch das Feuer vollständig zerstört. Durch die enorme Hitze wurde außerdem ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 10000 Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Brandstiftung gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen. (szo)

