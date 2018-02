Brandalarm in der Arena

© Symbolbild/Uwe Soeder

Riesa. Die Riesaer Feuerwehr musste am Montagnachmittag gegen 14 Uhr zur Sachsenarena ausrücken: In der Veranstaltungshalle hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Einsatz sorgte in der Stadt für Aufregung. Allerdings stellte sich die Angelegenheit als Fehlalarm heraus. Die Kameraden konnten wieder abrücken.

Erst in der Nacht zuvor hatten die Kameraden im Abstand von mehreren Stunden zweimal zu einem Haus an der Rittergutstraße fahren müssen. Dort hatte eine Meldeanlage aus nicht nachvollziehbaren Gründen ebenfalls Alarm ausgelöst – zweimal. (SZ/csf)

