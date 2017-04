Brand schnell gelöscht In einem ehemaligen Melkhaus hat Dämmwolle Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Brand in einer Scheune in Großweitzschen. © André Braun

Zu einem Brand in einer privaten Scheune sind die Kameraden der Feuerwehren Großweitzschen und Mockritz am Freitag um 12.26 Uhr alarmiert worden. Die Ortswehren sind mit vier Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten an die Kirchstraße in Großweitzschen ausgerückt. „Auch die Drehleiter der Döbelner Wehr ist dazugekommen, wurde aber nicht gebraucht“, erklärt der Einsatzleiter.

Aus bisher ungeklärter Ursache war in einem ehemaligen Melkhaus Dämmwolle in Brand geraten. Das Feuer konnten die Kameraden innerhalb von zehn Minuten löschen. Gleichzeitig haben die Feuerwehrleute eine Scheune gelüftet, die durch den Brand verqualmt war. In der Scheune waren mehrere Kühe untergebracht. Sie haben durch den Brand keinen Schaden genommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14 Uhr waren die Feuerwehren wieder für andere Einsätze bereit. (DA/rt)

