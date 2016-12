Brand in Zittauer Wohnhaus Die Feuerwehr hat einen Brand in der Zittauer Neustadt gelöscht. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden.

Symbolbild: Feuerwache Zittau © Rafael Sampedro

Zittau. In der Nacht zu Sonntag sind im Erdgeschoss im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Neustadt in Zittau Pappe und Papier in Brand geraten. Dadurch entflammte auch eine daneben befindliche Kühlzelle und verursachte zudem starken Rauch.

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, kam es zu starken Verrußungen im gesamten Haus. Die 38 Kameraden der eingesetzten Feuerwehren aus Zittau, Pethau, Hartau und Eichgraben öffneten insgesamt 23 Wohnungstüren und evakuierten das Gebäude. Alle zehn anwesenden Bewohner blieben unverletzt.

Zudem verhinderten sie durch das schnelle Löschen ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehr als 20 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz. (szo)

