Brand in Strauch Wahrscheinlich ein Kabelbrand: Feuerwehr rückt mit 29 Kameraden aus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Brand in Strauch am Sonntagnachmittag Brand in Strauch am Sonntagnachmittag



Am Sonntag gegen 16.05 Uhr wurden die Ortsfeuerwehr Strauch sowie die Ortsfeuerwehr Großenhain zu einem Brand nach Strauch alarmiert. Bei dem Brand handelte es sich der Feuerwehr zufolge vermutlich um einen technischen Defekt eines Kabels, welches mit einer Solaranlage verbunden war.

Es waren fünf Fahrzeuge mit insgesamt 29 Kameraden im Einsatz. Der Brand konnte schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden, so dass der Schaden sich in Grenzen hält, so Stadtwehrleiter Maik Häßlich. (SZ)

zur Startseite