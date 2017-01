Brand in Spielothek wurde gelegt

Die Polizei sucht nun Zeugen des Feuers in der Spielothek in der St. Petersburger Straße. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Unbekannte haben sich am Neujahrsmorgen Zutritt zu den Räumen verschafft und ein Feuer gelegt.

Die Feuerwehr rückte gegen 5.50 Uhr zum Löschen an. 33 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Zwei Mädchen (9, 13) wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. „Wir ermitteln jetzt wegen schwerer Brandstiftung“ , sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Die Beamten bitten Zeugen, denen Verdächtige aufgefallen sind, um Hilfe. Hinweise an 4832233. (SZ/lex)

