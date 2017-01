Brand in Präzisionsteile-Firma Am Donnerstagabend muss die Feuerwehr nach Liebstadt ausrücken. Dort hatte eine Maschine Feuer gefangen. Mitarbeiter müssen ärztlich versorgt werden.

Die Feuerwehren rückten mit 39 Kameraden an.

Elf Mitarbeiter mussten ärztlich versorgt werden.

Die Firma produziert Teile für die Industrie.

Am Donnerstagabend hat es bei der Firma Hutzel Seidewitztal GmbH in Liebstadt gebrannt. Eine Produktionsmaschine der Firma hatte während der Arbeit Feuer gefangen. Die Drehmaschine warf während des Produktionsprozesses ein zu fertigendes Teil nicht aus. Ursache war möglicherweise ein technischer Defekt. Danach kam es zum Brand in der Maschine. Das Feuer konnte durch zwei Beschäftigte der Firma noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren mit Kohlendioxid- und Pulverlöscher gelöscht werden. Jedoch wurden elf Mitarbeiter vor Ort ärztlich untersucht. Der Mann und die Frau, die den Brand gelöscht hatten, kamen zur Kontrolle ins Klinikum Pirna, da sie Rauch eingeatmet hatten.

Die Feuerwehren von Liebstadt, Börnersdorf, Bad Gottleuba, Döbra und Großröhrsdorf-Biensdorf waren mit 39 Kameraden im Einsatz. Die Feuerwehrleute kontrollierten mit einer Wärmebildkamera, ob das Feuer komplett gelöscht war, sie kümmerten sich um die Mitarbeiter der Firma und Entrauchten die Produktionshalle der Firma. Im Einsatz waren auch drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst, der stellvertretende Kreisbrandmeister und die Polizei.

Noch am Abend lief die Produktion weiter. Gegen 21.15 Uhr rückten die Feuerwehren wieder ab. Die betroffene Maschine ist nicht mehr zu verwenden. Sie hatte einen Wert von 100 000 Euro.geht nicht mehr zu verwenden.

Die Firma fertigt Präzisionsteile für die Autoindustrie, Medizintechnik, den Maschinenbau und die Elektrotechnik, 2016 feierte die Hutzel-Seidewitztal GmbH ihr 25-jähriges Firmenjubiläum.

