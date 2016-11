Brand in Pizzeria Löscheinsatz in den Morgenstunden: Ein Möbelstück soll in Flammen gestanden haben.

Die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen

Im Innern weist die Gaststätte aber allerhand Beschädigungen auf.

Am Freitagmorgen begannen die Brandursachenermittler der Polizei mit ihrer Arbeit.

Am Freitag kam es gegen 6.45 Uhr zu einem Brand in einer Pizzeria auf der Hauptstraße in Radebeul. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte bei Ankunft der Feuerwehr ein Schränkchen in den Gasträumen.

Die Kameraden konnten das Feuer zügig löschen. Dennoch war die Gaststube verrußt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (SZ)

