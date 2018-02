Brand in Metallbaufirma endet glimpflich Am Dienstagabend musste in Bannewitz die Feuerwehr ausrücken. Der Schaden ist gering.

Feuerwehren aus Bannewitz, Goppeln-Hänichen und Possendorf waren im Einsatz. © Archiv: Marko Förster

Bannewitz. In Bannewitz musste am Dienstagabend die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Kurz vor 18 Uhr ging der Alarm ein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bannewitz, Goppeln-Hänichen und Possendorf wurden zur Lagerhalle einer Metallbaufirma auf der Bahnhofstraße im Ortsteil Welschhufe gerufen. Das Feuer wurde durch ein technisches Gerät ausgelöst, das sich in einem containerartigen Gebäude befand, teilt die Gemeindefeuerwehr in ihrem Einsatzbericht mit. Dank des schnellen Handelns des Eigentümers konnte das Feuer sogar noch selbst gelöscht werden, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Das Gebäude musste anschließend nur noch belüftet werden und konnte unmittelbar darauf noch an die Metallbaufirma zum weiteren Betrieb übergeben werden. Da der Brand rechtzeitig bemerkt und gelöscht wurde, hält sich der Sachschaden in Grenzen. Die Polizeidirektion Dresden geht daher von lediglich 150 Euro Schaden aus.

Es war nicht das erste Mal, dass die Kameraden an diesem Tag in der Gemeinde Bannewitz ausrücken mussten. Bereits am Vormittag traf ein Notruf ein, der sich aber glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte. Eine Brandmeldeanlage auf der Bräunlinger Straße in Bannewitz wurde fehlerhaft ausgelöst. (SZ/ves)

