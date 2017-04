Brand in leerstehender Scheune Rauch stieg am Freitag aus einem alten Dreiseithof in Heidenau auf. Das Feuer könnte ein Einweggrill entzündet haben.

In dieser Scheune an der Ringstraße schwelte der Brand. © Marko Förster

Die Kameraden der Feuerwehr mussten am Freitagnachmittag zu einer alten Scheune eines Dreiseithofes an der Ringstraße in Heidenau ausrücken. Anwohner hatten Rauch aus dem Dach gemeldet. Dieser entstammte einem Schwelbrand im obersten Geschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand, da der Hof nicht bewohnt ist. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache. Eventuell ging das Feuer von einem Einweggrill aus, der in der Scheune gefunden wurde. Möglicherweise schwelte der Brand schon seit Donnerstagabend und fraß sich durch die Holzdecke des Dachbodens durch. (mf)

zur Startseite