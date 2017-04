Brand in Hotelruine In dem leeren Hotel Garni nahe der B 169 brennt ein Zimmer. Die Polizei ermittelt dazu bislang allerdings nicht.

Das in Qualm gehüllte frühere Hotel Garni während des Feuerwehreinsatzes am Mittwoch. © Feuerwehr Gröditz

Alarm am Abend: Kurz nach 18 Uhr ist die Feuerwehr Gröditz am Mittwoch an den Stadtrand gerufen worden. Aus dem leer stehenden Hotelbau an der Straße An der Hirselache war Qualm aufgestiegen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte in dem Gebäude „ein Zimmer mit Möbelstücken und Unrat“. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Eine Sprecherin der Dresdner Polizeidirektion sagte am Donnerstag auf Anfrage, dass die Polizei den Vorfall kenne. Ermittlungen liefen allerdings nicht, da nach Kenntnis der Polizei lediglich „Unrat im Außenbereich“ gebrannt habe.

Der ab 1989 errichtete Plattenbau steht in einem baumreichen Gebiet zwischen der B 169 und der Bahnstrecke, die Elsterwerda und Riesa verbindet. Das Gebäude gehörte einst zum Stahlwerk und war ursprünglich als Arbeiterwohnheim errichtet worden. Nach der Fertigstellung Anfang der 1990er-Jahre diente es als Hotel Garni – als Hotel ohne Restaurant. Einer früheren Betreiberin zufolge übernachteten in dieser Zeit viele Monteure und Vertreter in den mehr als 40 Zimmern.

Seit mehr als 15 Jahren steht das Gebäude inzwischen leer. Das Haus samt 6 000-Quadratmeter-Grundstück hatte 2015 zum Verkauf gestanden. Als Verhandlungsbasis hatte ein Riesaer Makler seinerzeit 350 000 Euro angegeben. Damals hatte der Bau einem rumänischen Geschäftsmann gehört. Ob das noch immer so ist, ist dem Riesaer Maklerbüro nicht bekannt, wie dieses auf Nachfrage mitteilte. (SZ/ewe)

zur Startseite