Brand in Hotelruine In einem leer stehenden Hotelgebäude am Gröditzer Stadtrand hat es am Mittwochabend gebrannt.

Die Rauchwolken waren weithin sichtbar. © Feuerwehr Gröditz









In einem leer stehenden Hotelgebäude am Gröditzer Stadtrand hat es am Mittwochabend gebrannt. Nach Angaben der Gröditzer Feuerwehr „brannte ein Zimmer mit Möbelstücken und Unrat.“ Feuerwehrleute aus Gröditz und der Nachbargemeinde Röderaue waren im Einsatz.

Der 1989 errichtete Plattenbau steht an der Straße An der Hirselache. Das Gebäude gehörte einst zum Stahlwerk und war als Arbeiterwohnheim errichtet worden, diente nach seiner Fertigstellung nach Wende bis in die späten 1990er Jahre als Hotel Garni. Seit mehr als 15 Jahren steht das Gebäude leer. Das Haus samt Grundstück hatte 2015 zum Verkauf gestanden. Als Verhandlungsbasis hatte ein Makler seinerzeit 350 000 Euro angegeben. (SZ)

