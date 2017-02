Brand in Heizungsraum In einem Nebengebäude einer Pension brach ein Feuer aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Eine Heizungsanlage und ein Motorrad standen in Flammen.

In einem Nebengebäude einer Pension an der Straße Freie Scholle kam es am Mittwochmittag zu einem Brand. In der Folge wurden die Heizungsanlage sowie ein geparktes Motorrad in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (szo)

