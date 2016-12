Brand in Heizungsraum In einem Lagerraum eines Wohnhauses brennen Holzpellets. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Zu einem Schwelbrand kam es Dienstagabend um 21.30 Uhr in einem Wohnhaus in Kesselsdorf an der Straße des Friedens.

Im Heizungsraum waren Holzpellets in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache dafür ist bislang noch nicht bekannt.

Der Sachschaden ist laut Polizeiangaben derzeit noch nicht bezifferbar. (szo)

