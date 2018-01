Brand in Heidenau In einem leerstehenden Haus in Heidenau ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Aus dem leerstehenden Haus auf der Hauptstraße 50 in Heidenau stieg Rauch auf. © Marko Förster





Heidenau. Rauch stieg aus einem leerstehenden Haus an der S 172. Daraufhin wurden die Kameraden der Feuerwehr am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, zur Hauptstraße 50 in Heidenau gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute qualmte es aus dem Gebäude und es kamen Flammen aus dem zweiten Obergeschoss. Die Kameraden konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Dach und das gesamte Gebäude verhindern. Aufgrund der Löscharbeiten musste die S 172 voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Dohnaer Straße. Auf der Umleitungsstrecke herrscht Chaos, da es für Ortsunkundige unklar ist, wo es lang geht.

Es kamen 27 Kameraden der Feuerwehren Heidenau und Dohna zum Einsatz. Außerdem war der Rettungsdienst aus Heidenau sowie die Polizei vor Ort. Die Beamten nahmen zwei Personen, die sich laut Zeugenaussagen in dem Brandhaus aufhielten und kurz vor dem Brand herauskamen, vorläufig fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz. (mf)

