Brand in Haus in Pfaffendorf Personen kamen nicht zu Schaden.

Symbolfoto © Jens Trenkler

Im Markersdorfer Ortsteil Pfaffendorf ist es auf der Straße Feldhäuser am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Dieser ist offenbar in einer Abstellkammer ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage mit. Brandursache war ein tragisches Versehen. Ein Hausbewohner hatte versehentlich nicht den Kühlschrank angeschlossen, sondern eine Elektroplatte.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, war der Brand bereits weitgehend von einem beherzten Nachbarn gelöscht worden. Personen kamen nicht zu Schaden, aber es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (szo)

