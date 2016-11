Brand in Gröditzer Großbäckerei Raddatz Nach dem Brand am Mittwochabend muss die Bäckerei Raddatz die Produktion umstellen. Der Firmenchef schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

zurück Bild 1 von 3 weiter In einer Produktionshalle der Gröditzer Bäckerei ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. © Freiwillige Feuerwehr Frauenhain In einer Produktionshalle der Gröditzer Bäckerei ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Feuerwehren und die Polizei rückten am Mittwochabend zur Großbäckerei Raddatz aus.

Ein Feuerwehrmann untersucht die Produktionshalle.

In einer Kühlhalle der Gröditzer Bäckerei Raddatz ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte Firmenchef Christoph Raddatz der SZ am Abend am Telefon. Das Lager selbst, Maschinen und Ware seien dabei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Mitarbeiter habe das Unglück bemerkt und Alarm geschlagen, Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Der Sachschaden geht nach Angaben von Christoph Raddatz absehbar in den Bereich von „mehreren Hunderttausend Euro“. Wie groß die Schäden insgesamt sind, etwa am Gebäude, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht genau bezifferbar.

Filialen werden weiter beliefert

Die Produktion müsse wegen des Unglücks jetzt umgestellt werden. Die Bäckerei werde aber ihre Filialen weiter mit Ware beliefern können. „Wir versuchen, die Einschnitte im Sortiment gering zu halten“, so Christoph Raddatz.

Die genaue Brandursache stehe noch nicht fest. Auch nach dem Feuer selbst hätten die Feuerwehrleute erst eine Weile suchen müssen, dichter Qualm habe die Löscharbeiten erschwert, so Christoph Raddatz.

Der Firmenchef lobte die Arbeit der Retter, die eine sehr schnelle Reaktionszeit gezeigt hätten. Unter anderem waren Wehren aus Gröditz, der Röderaue, Wülknitz und Weinböhla im Einsatz. Die Kameraden waren gegen 18.30 Uhr alarmiert worden, gegen 22 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. (SZ)

zur Startseite